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انفجار بيروت.. كاتب لبناني: نرغب في لجنة تحقيق دولية.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:38 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال الكاتب السياسي اللبناني، مكرم رباح، إن حسان دياب رئيس وزراء لبنان يحاول أن يعلن نفسه منفصلا عن الطبقة السياسية الفاسدة.

وأضاف مكرم رباح في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتظاهرين في بيروت خرجوا لاسقاط حسان دياب وحكومته".

وتابع مكرم رباح : "الهجوم على مبنى البرلمان رمزيا ويعني ان البرلمان لا يمثل الشعب اللبناني".

 واكمل مكرم رباح : "مدينة بيروت تم تدميرها من طبقة سياسية غير مسؤولة وسلاح غير شرعي".

 ولفت مكرم رباح: "الدولة تتحدث عن تحقيق مستقل للوقوف على أسباب انفجار مرفأ بيروت، ونرغب في لجنة تحقيق دولية تتمتع بكفاءة وليس تكون اللجنة جزءا من النظام الفاسد".
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