مدير إعلام الإنجيلية لـ"صدى البلد": تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع عودة صلوات "الأحد" بالكنائس

أكد يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع عودة الصلوات في أول يوم أحد بجميع الكنائس الإنجيلية، بعد أربعة شهور من تعليق الخدمات.





قال يوسف إدوارد – في تصريح لموقع صدى البلد – إن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، العاشرة صباحا.

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وأضاف أن عودة الصلوات تأتى بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي ادت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، وأن جميع الكنائس ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات التى تم اقرارها مسبقا.





يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في ٣ أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.





وكانت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، اعربت عن صدمتها وحزنها البالغ إزاء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئات الضحايا.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشارك الشعب اللبناني مشاعر الألم، ونتضامن معه في هذه الكارثة الإنسانية، ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".