AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدير إعلام الإنجيلية لـ"صدى البلد": تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع عودة صلوات "الأحد" بالكنائس

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:24 م
يوسف إدوارد مدير
يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية
Advertisements
سامح سلام
أكد يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع عودة الصلوات في أول يوم أحد بجميع الكنائس الإنجيلية، بعد أربعة شهور من تعليق الخدمات.

قال يوسف إدوارد – في تصريح لموقع صدى البلد – إن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، العاشرة صباحا.
أقرأ أيضا .. 



وأضاف أن عودة الصلوات تأتى بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي ادت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، وأن جميع الكنائس ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات التى تم اقرارها مسبقا.      

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في ٣ أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وكانت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، اعربت عن صدمتها وحزنها البالغ إزاء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت،  الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا  ومئات الضحايا. 
وقال رئيس الإنجيلية: "نشارك الشعب اللبناني مشاعر الألم، ونتضامن معه في هذه الكارثة الإنسانية، ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب قرار فتح دور العبادة .. تعرف كيف يصلى الأقباط على موتاهم

مع استمرار تعليق الجمعة ..الطائفة الإنجيلية تعلن عودة الصلاة "الأحد"

الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

غدا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي أولى عظاته بكنيسة مصر الجديدة

ترشيحاتنا

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

كدمات في الجسم... العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

بعد تصريحاتها الأخيرة.. هاني رسلان: إثيوبيا تسعى لـ هيمنة مائية على النيل

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف هند عبد الحليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد