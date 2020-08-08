برشلونة ضد نابولي.. لينجلي يتقدم للبرسا بعد 10 دقائق

تقدم فريق برشلونة بالهدف الأول في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب كامب نو مساء اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها إيفان راكيتيتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كليمونت لينجليى برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.







