أستاذ قانون: مصر عليها أن تضغط على إثيوبيا بورقة الدول العربية

قال مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إن أثيوبيا تميل إلى اللغة التى تتحدث بها الآن، بعد نجاح مصر فى اقناع جنوب أفريقيا، بالجوهر الرئيسى لمطلب مصر، وهو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وأثيوبيا تخشى من ذلك، لأن من شأن هذا الاتفاق، سيلزمها بتدفق كميات معينة لمصر وأثيوبيا، وبالتالى تحاول أثيوبيا تقوم بإتفاقية تستند لعناصر قانونية ملزمة.





وتابع عبد العاطى خلال برنامج "المصرى أفندى"، مع الإعلامى محمد على خير، تصريحات المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية هى تصريحات رسمية، ومن الممكن أن يعود بالضرر عليهم.





وأضاف عبد العاطى، أن اقناع جنوب أفريقيا، ومصر قامت بإرسال خطاب، احتجاج ما اقترحه وزير الرى الأثيوبى، بوجود صياغة إرشادية غير متفق عليها، وجنوب افريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة أن تقوم الدول الثلاث بالاتفاق.





وأردف، وارد إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وما بين مصر وأثيوبيا نزاع قانونى، شريطة أن توافق الدول على الذهاب إلى المحكمة الدولية، وإذا رفضت أثيوبيا، أصبح مع الجانب المصرى مصوغ دبلوماسى وحجة على الانتهاك الأثيوبى ضد مصر، وهو ما سيحرجها أمام العالم، وعلى مصر أن تواجه أثيوبيا بأوراق ضغط أخرى مثل الدول العربية.