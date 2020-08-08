الهجرة تكشف عن نظام الاقتراع للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, إن كانت هناك الكثير من المطالب للمصريين في الخارج ومن أهم تلك المطالب هي المشاركة في التصويت في الانتخابات سوءا كانت رئاسية أم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.





أضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن المصريين في الخارج قوى كبرى لا يمكن الاستهانة بها.





وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن المصريين شاركوا في الاستفتاء الذي حدث في عام 2019 وكان شئ رائع جدا منهم.





أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت سيبدأ غدا في الخارج وسيمتد لمدة يومين فقط وكان قد تم فتح باب التسجيل علي موقع اللجنة العليا للانتخابات للاقتراع وذلك تسهيلا من الدولة علي المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية.





وأشارت إلى أن بسبب جائحة كورونا الدولة قررت ان يكون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج عبر البريد تسهيلا علي المواطنين.