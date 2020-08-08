فرنسا تأمر بارتداء الكمامات في الأسواق وعلى طول نهر السين

يتعين على الباريسيين والسياح الذين يتنزهون على طول ضفاف نهر السين أو يتسوقون في الأسواق المفتوحة في باريس ارتداء قناع للوجه اعتبارًا من يوم الاثنين بعد أن فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز تنطبق هذه الإجراءات على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أكثر ، وذلك في مناطق خارجية مزدحمة في العاصمة الفرنسية ، على الرغم من عدم إدراج المواقع السياحية مثل برج إيفل وقوس النصر وشارع الشانزليزيه.

وأظهرت البيانات أن الفيروس بدأ ينتشر على نطاق أوسع في باريس وضواحيها ذات الدخل المنخفض منذ منتصف يوليو.

وقالت البيانات إن معدل الاختبارات الإيجابية في منطقة باريس الكبرى يقف الآن عند 2.4٪ مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 1.6٪.

بعد إجراءات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى تباطؤ معدلات الإصابة ، تراقب العديد من الدول الأوروبية الآن تجمعات جديدة تتصاعد بعد تخفيف القيود في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية وتخفيف الإحباط العام.