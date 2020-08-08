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محافظات

محافظ الغربية يتفقد لجان انتخابات الشيوخ بمركز قطور

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:28 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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أحمد على

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة بجولة مفاجئة لمدينة قطور اليوم للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها قبل إجراء الانتخابات .

ووجه المحافظ رئيس مدينة قطور بسرعة الانتهاء من الممرات أمام جميع اللجان وكذا الحواجز الرملية لتأمين القوات , وتجهيز صناديق الاقتراع وإزالة أي معوقات قبل انتخابات مجلس الشيوخ .

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 وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة اللجان طوال فترة الانتخابات وكذا المترددين على المقار الانتخابية .

وأكد الدكتور طارق رحمي على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء التصويت وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتسهيل عليهم أثناء إدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات.

والجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سيتم إجراءها يومي 12،11 من الشهر الجاري بــــ799 لجنة و703 مقر على مستوى المحافظة .

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