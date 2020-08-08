المصري أحسن من التركي.. أحمد موسى يطالب بدعم المنتج المحلي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كثيرا من المستثمرين يتحدثون عن سبب الاستيراد من أنحاء العالم في ظل تواجد المنتجات في مصر وبجودة مرتفعة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد": "شركات كثيرة في مصر تشعر بالحزن بسبب تواجد منتجات تركية وصينية وأوروبية قادمة من الخارج في ظل توافر نفس المنتج في مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المنتج المصري افضل واحسن من المنتج التركي وعلينا ان ندعم المنتج المحلي الوطني ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المصانع في الروبيكي تم إنجازها في وقت قياسي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لابد من توفير دعم للمنتجات المصرية من أجل طرحها بسعر افضل من المنتجات التركية ".