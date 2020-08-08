مندوب مبيعات.. أحمد موسى: اردوغان يفتخر بإنتاج الغسالات والثلاجات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الديكتاتور أردوغان خرج في تصريح غريب بأن تركيا نجحت في إحداث تقدم في تصنيع الثلاجات والغسالات.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أردوغان تحول من حاكم دولة إ لى مندوب مبيعات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الأتراك انتظروا الاستماع إلى نجاحات تركيا والانجازات التي حققها أردوغان ولكنهم لم يجدوا شيئا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" فاجأ أردوغان الجميع وافتخر بانتاج الغسالات والثلاجات ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان لا يمتلك غواصات، وكل انجازاته التي روج لها الإخوان فنكوش ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: إلى أن " أردوغان أكد ان تركيا نجحت في انتاج الغسالات والثلاجات ولكنه لم يصنع مقاتلات حربية وغواصات بحرية ".