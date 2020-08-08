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توك شو

مندوب مبيعات.. أحمد موسى: اردوغان يفتخر بإنتاج الغسالات والثلاجات.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:00 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الديكتاتور أردوغان خرج في تصريح غريب  بأن تركيا نجحت في إحداث تقدم في تصنيع الثلاجات والغسالات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أردوغان تحول من حاكم دولة إلى مندوب مبيعات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الأتراك انتظروا الاستماع إلى نجاحات تركيا والانجازات التي حققها أردوغان ولكنهم لم يجدوا شيئا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  فاجأ أردوغان الجميع  وافتخر  بانتاج الغسالات والثلاجات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  أردوغان لا يمتلك غواصات، وكل انجازاته التي  روج لها الإخوان فنكوش ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: إلى أن "  أردوغان أكد ان تركيا نجحت في انتاج الغسالات والثلاجات ولكنه لم يصنع مقاتلات حربية وغواصات بحرية ".
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