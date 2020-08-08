دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكتسح تشيلسي 7-1 بمجموع اللقائين.. فيديو

فاز بايرن ميونخ على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، وفي إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.





وجاءت كرة خطرة عن طريق بيريسيتش الذي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء شتتها زوما برأسه ولكن وصلت لجوريتزكا على حدود المنطقة فسددها بشكل اكروباتي خارج الملعب.





وعزز البايرن النتيجة بعد أن أستلم ليفاندوفسكي الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم مرر كرة رائعة لبيريسيتش الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير الكرة على يسار الحارس كاباييرو.





وقلص تشيلسي الفارق بعد متابعة رائعة من المهاجم الشاب تامي ابراهام لكرة مرتدة من يد الحارس نوير فسددها ابراهام في المرمى بسهولة في الدقيقة 44 ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.





وعزز بايرن ميونخ النتيجة بالهدف الثالث عن طريق توليسو في الدقيقة 76 من عمر المباراة قبل أن يزيد الغلة ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانون من خلال ليفانوفسكي ليصبح الهدف الثاني له والرابع لفريقة.









وتمكن بايرن ميونيخ من حسم مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، سجلها كل من سيرجي جنابري بواقع هدفين، إضافة إلى هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي لتصبح نتيجة اللقائين 7-1 للفريق البفاري.





وسيلتقي بايرن ميونخ بعد هذا اللقاء مع برشلونة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بمدينة لشبونة بالبرتغال.