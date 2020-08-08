أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

وأكد أيمن عبدالعزيز، أن عددا ‏كبيرا من ألقاب النادي الأهلي جاءت بالمجاملات والمساعدات.‏





وتابع أيمن عبدالعزيز:"" أكثر من 30 % من ‏ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة ‏في مصر له، وكذلك التحكيم، ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف ‏نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".‏





وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم ‏وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي ‏في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".‏





وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة ‏المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي ‏الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".‏