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رياضة

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:24 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين ‏القطبين في السنوات الأخيرة.‏

وأوضح أيمن عبد العزيز  خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيرًا على مستوى الصفقات ‏والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة ‏للنادي".‏

وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي ‏والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات ‏الخمس الأخيرة".

وأكد أيمن عبدالعزيز، أن عددا ‏كبيرا من ألقاب النادي الأهلي جاءت بالمجاملات والمساعدات.‏

وتابع أيمن عبدالعزيز:"" أكثر من 30 % من ‏ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة ‏في مصر له، وكذلك التحكيم، ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف ‏نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".‏

وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم ‏وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي ‏في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".‏

وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة ‏المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي ‏الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".‏
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