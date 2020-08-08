أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين القطبين في السنوات الأخيرة.
وأوضح أيمن عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيرًا على مستوى الصفقات والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة للنادي".
وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وأكد أيمن عبدالعزيز، أن عددا كبيرا من ألقاب النادي الأهلي جاءت بالمجاملات والمساعدات.
وتابع أيمن عبدالعزيز:"" أكثر من 30 % من ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة في مصر له، وكذلك التحكيم، ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".
وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".
وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".