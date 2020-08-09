إصابة شخصين من أسرة في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بإتياي البارود

استقبل مستشفى إتياي البارود العام، شخصين، مصابين بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة بمنزل بقرية البهي التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.





تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إتياي البارود يفيد بوقوع حادث انفجار بقرية البهي بمركز إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" أمينة عيد الحوت، 60 عامًا، بحروق من الدرجة الأولي بنسبة 40%، أحمد سعيد عرام، 35 عامًا، بحروق من الدرجة التانية نسبة 60% وتم نقلهما لمستشفي دمنهور التعليمي.



