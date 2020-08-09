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أخبار العالم

شكوى ضد قرار ترامب .. تويتر تدخل مفاوضات بشأن عملية دمج مع تيك توك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة "تويتر" الأمريكية أجرت مفاوضات أولية بشأن عملية دمج محتملة مع تطبيق "تيك توك" الصيني.

وأضافت أنه لا يزال غير الواضح ما إذا كانت "تويتر" ستواصل الصفقة مع "تيك توك"، والتي ستشمل عمليات تطبيق مشاركة الفيديو في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لا تزال في المقدمة بين الشركات في تقديم العطاءات لعمليات التطبيق في الولايات المتحدة.

وفي يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر يحظر "أي معاملة من قبل أي شخص، أو فيما يتعلق بأي ممتلكات ، خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، مع شركة بايت دانس (المالكة لتطبيق تيك توك) أو الشركات التابعة لها ابتداء من 45 يوما من توقيع الأمر".

ونقلت الإذاعة الوطنية العامة عن مصدر مطلع على الأمر أن التطبيق الصيني الشهير سيقدم شكوى بخصوص أمر ترامب يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا يوم الثلاثاء.
 
وقال مصدر إن الدعوى القضائية المرتقبة ستدعي أن أمر الرئيس لا يتماشى مع دستور الولايات المتحدة، لأنه لا يترك لـ TikTok أي وقت للرد.

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