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رياضة

كواليس التعاقد .. أحمد مرتضى: عبد الله السعيد شخص هادىء ولم يذكر الأهلي بأي سوء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، عندما كان بين صفوف الأهلي. 


وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 "، أنه قابل عبدالله السعيد وقت إن كان لاعبا في الأهلي، واتفق معه على تفاصيل التعاقد، قائلا: "عبد الله السعيد شخص هادىء ولم يذكر الأهلي بأي شىء سيىء وقتها".


وأضاف أن في الجلسة التالية أحضر له الـ 40 مليون جنيه ووقع عبدالله السعيد على العقد، وفي اليوم التالي خاض مباراة مع الأهلي وأحرز هدفين. 


وتابع أن وكيل عبدالله السعيد هو من أصر على بدل السكن، وهو الأمر الذي رفضه وطالب أن يكون العقد لمدة 3 مواسم وليس 2 فقط.


وأردف أن سعى الزمالك لضم عبدالله السعيد كان ردا من النادي على جلسة الأهلي مع أحمد الشناوي وقت إن كان حارس مرمى الفريق لضمه للفريق الأحمر.

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