15 ألف متظاهر أمام منزله .. نتنياهو: أنتم تحرضونهم على قتلي.. فيديو

تجمع حوالي 5000 شخص أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة عطلة نهاية الأسبوع الخامسة على التوالي، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية لوكالة سبوتنيك.





بدورها، أفادت القناة 13 العبرية بوجود حوالي 15 ألف متظاهر، ونشرت الشرطة تعزيزات في مكان الحدث.





وقالت سلطات إنفاذ القانون: "سمحت الشرطة بالمظاهرة المسائية، وتحث الشرطة المتظاهرين على اتباع تعليمات وزارة الصحة" بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





في غضون ذلك، لجأ نتنياهو إلى تويتر لاتهام الصحافة بتأجيج التظاهرات. وقال: "بينما يكافح رئيس الوزراء نتنياهو لاستعادة الاقتصاد وتحويل المساعدات المالية إلى المواطنين الإسرائيليين، تبذل القناة 12 - التلفزيون الإسرائيلي - كل ما في وسعها لتبرير مظاهرات اليسار المتطرف ، المدعومة من يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد المعارض وأيمن عودة زعيم تحالف القائمة العربية المشتركة، اللذين يحرضان على قتل رئيس الوزراء وعائلته".





كان نتنياهو، اشتكى في وقت سابق من تلقيه وعائلته تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.





واستمر المتظاهرون في إسرائيل خلال الأسابيع العديدة الماضية ، حيث طالب المتظاهرون رئيس الوزراء بالاستقالة بسبب اتهامات بالفساد وفشل استجابة الحكومة لفيروس كورونا.





הליכוד:



בזמן שראש הממשלה נתניהו נלחם כדי להחזיר את כלכלת ישראל לשגרה ולהעביר כספים ומענקים לאזרחי ישראל, ערוץ 12 עושה הכל כדי לעודד את הפגנות השמאל הקיצוני של לפיד ואיימן עודה, שמסיתות לרצח נגד ראש הממשלה ומשפחתו. pic.twitter.com/6bsOvfKbdg — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 8, 2020

אי אפשר להתקרב אפילו לכיכר פריז pic.twitter.com/4FeVUae4sz — Nurit Rosenbaum 🌻 נורית רוזנבאום (@nur_ro1) August 8, 2020