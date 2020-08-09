أفسدا على المصلين جمعتهم .. خطيبان بمسجد واحد في لبنان .. فيديو

لاقى فيديو غضبا كبيرا بعد انتشاره على السوشيال ميديا لخطيبين فى مسجد واحد فى لبنان وكل منهم مصمم على أن يخطب.









كان هناك خطيبين فى مسجد واحد بعد أن عزلت دائرة الأوقاف الخطيب وأرسلت الجديد فرفض المعزول القرار.







ولاقى الفيديو تفاعل الكثير وجاءت أبرز التعليقات:





الخطبة صارت .... واحد مسؤول عن النظري والتاني مسؤول عن الإشراف عالعملي.... حسبنا الله ونعم الوكيل... واحد منهم يكون عاقل ويقول عالشي حرام... دليل انهن الاتنين بلا دين





شيئ مؤسف جدًا





افسدوا على المصلين جمعتهم !!! هولاء بحاجة الى عظة وليس المصلين





كان أولى بالخطباء و الأئمة ان يكون قدوة لغيرهم في طاعة ولي الأمر و إجتماع الكلمة





وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.