مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية اليوم .. وأخرى استثنائية إلى الهند

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 24 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان، اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن ، ميلانو، ودبي، وأبو ظبي،" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة استثنائية إلى مومباي بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى الغردقة ورحلة داخلية إلي شرم الشيخ بخلاف 5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 260‪0 راكب.





واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.



