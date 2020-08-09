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أخبار العالم

بعد تحريرهم.. الاحتلال يعتقل 3 أسرى من جنين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:15 ص
الاحتلال
الاحتلال
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قسم الخارجي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأحد، 3 أسرى محررين من بلدة فقوعة شرق مدينة جنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سياف خليل مساد، وميلاد فؤاد مساد، ومحمد جمال عرام، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وجميعهم أسرى محررون.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار صوب الأراضي الزراعية الواقعة شمال قطاع غزة وجنوبه، دون الإبلاغ عن إصابات.

 وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية الواقعة في محيط منطقة الجدار شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. 

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدتي خزاعة والفخاري الواقعتين شرق محافظة خانيونس، ما  أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم خشية على حياتهم.

حذر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، من أن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية في خطر، لأن الاحتلال يسعى إلى تهويدها أرضا ووجودا ومقدسات؛ كي يفرض حاضنة يهودية تحاصر المسجد الأقصى، وتقطعه عن امتداده الفلسطيني العروبي وليستفرد بالمدينة المقدسة.

وأضاف: "بدأ الاحتلال يجاهر بأنه لا يعترف بهيئة الأوقاف الإسلامية، ولا حتى بالوضع القائم، وهو نتاج سلوك وخطاب متواصل".

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