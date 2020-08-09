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حوادث

استمرار عمليات رفع كفاءة الطريق الدائري من محور 26 يوليو لـ المريوطية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:17 ص
استمرار عمليات رفع
استمرار عمليات رفع كفاءة الطريق الدائري
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن نشر خدمات مرورية بمحيط التعديلات المرورية، التى تم تنفيذها في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بأعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو وحتي محور المريوطية وإسناد تنفيذ الأعمال إلى شركة السلام انترناشونال.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة علي البدء في أعمال الصيانة ( كشط - رصف، وأعمال خرسانية بالنيو جيرسي، بالقطاع المشار إليه مع استقطاع حارة مرورية فقط لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه ۳ حارة مرورية لتسيير الحركة المرورية.


علي أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال أولا في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه محور المريوطية ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء بالعمل في الاتجاه الآخر.

وتستمر الأعمال حتى ١٥ أغسطس القادم، علي أن تكون يوميا من الساعة ۱۲ صباحا وحتي الساعة 6 صباحا.

تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقتي الأعمال -إضاءة – مخاريط -طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية" صدادات حديدية.
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خدمات مرورية بمحيط أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري

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