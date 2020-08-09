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رغم فيروس كورونا والأزمات.. نجوم يتحدون 2020 بالزواج.. هند عبد الحليم أحدث عروس بالوسط الفنى.. ونيللى كريم تعلن خطوبتها من عمر إسلام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:06 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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أحمد إبراهيم
  • هند عبد الحليم أحدث عروس بالوسط الفنى 
  • خطوبة نيللى كريم على رجل الأعمال عمر إسلام 


رغم الأحداث المؤسفة التى يشهدها عام 2020، إلا أن بعض الفنانين حاولوا الخروج من هذه الأحداث والتعايش مع الواقع وممارسة حياتهم.


ولعل من أبرز هذه الأمور إتمام زواجهم على الرغم  من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت أبرز هذه الزيجات الفنانة هند عبد الحليم التى احتفلت بزفافها أمس على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى كريم قنديل.


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ونرصد فى التقرير التالى أبرز الزيجات التى تحدت الظروف وفيروس كورونا وحاولت رسم بسمة على وجوههم والمقربين منهم.
 

هند عبد الحليم
احتفلت الفنانة هند عبد الحليم، أمس السبت، بحفل زفافها على زوجها كريم قنديل، وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.


واقتصر الحفل على بعض المقربين وأهل العروسين، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد والتزاما بالإجراءات الاحترازية.


كما حضر الحفل كل من الفنانة درة والفنان عمر الشناوى.


محمد الشرنوبى وراندا رياض
أما زواج الفنان محمد الشرنوبى من راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فقد أقيم رغم أنهما قررا تأجيل حفل الزفاف لما بعد انتهاء أزمة كورونا، إلا أن احتفالية عقد القران لم تسلم من حضور أفراد من الأسرتين ومقربين من العروسين، وأظهرت بعض الصور والفيديوهات المنتشرة رقصا من قبل العروسين على أنغام أغنية قدمها الشرنوبى هدية لزوجته.


 ورغم أن الحفل تم في حديقة منزل العروس، إلا أنه كان هناك استهتار واضح بالإجراءات الوقائية، فلم يظهر أى منهم مرتديا الكمامة على الأقل لتقليل خطر إصابتهم.


ياسمين صبرى
وتزوجت الفنانة ياسمين صبري في منتصف أبريل الماضي وسط أجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين، ورغم تأكيد العروسين في بيان لهما أن الحضور جاء بعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن الصور المنتشرة أظهرت عكس ذلك.


 ولم يكن الحضور ملتزمين بالتباعد الاجتماعي أثناء توثيق تلك الذكرى في صورهما، ولم يرتد أي منهم كمامة أو قفازا يدل على أن هناك التزامًا بالتدابير الاحتزازية، حتى أن المأذون الذي عقد قرانهما لم يكن مرتديًا للكمامة.


غادة عبد الرازق
بينما أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق زواجها من مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز" هيثم زنيتا، وذلك خلال تصوير مشاهد العمل الذي عُرض في رمضان الماضي.


وأوضحت غادة عبدالرازق في إعلان نبأ زواجها أن مشهد الاحتفال في المسلسل كان واقعيًا، إذْ شهد احتفالها بعقد قرانها، بينما لم يتضمن المشهد أي إجراءات وقائية تُذكر.


نيللى كريم
كما تمت خطوبة الفنانة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع، خاصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت صورة مع شخص أثناء تواجدهما فى الجونة على شاطئ البحر.


وتسببت هذه الصورة فى تعدد الأقاويل حول حقيقة خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، حيث انتشرت أيضا أنباء عن ذلك منذ فترة قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.
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