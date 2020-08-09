الدوري السعودي.. الاتفاق يستدرج الفيحاء.. والفيصلي في ضيافة ضمك





الاتفاق يستدرج الفيحاء:

يسعى فريق الاتفاق لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري على حساب الفيحاء، عندما يستضيفه في تمام السادسة مساء، للحفاظ على حظوظه في المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوى الموسم المقبل.





في المقابل يطمح الفيحاء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق للابتعاد عن مركز الهبوط.





ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الثاني.





الفيصلي في ضيافة ضمك

يحل فريق الفيصلي ضيفا على ضمك في تمام السادسة والربع مساء.





الفيصلي يأمل في خطف نقاط المباراة الثلاث للدخول في المربع الذهبي حال تعثر الوحدة في مباراة اليوم أمام الرأئد، سواء بالتعادل أو الخسارة.





على الجانب الآخر يسعى ضمك لاستغلال عامل الأرض لحصد نقطة على أقل تقدير في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





ويتواجد الفصيلي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 15 وقبل الأخير بـ 18 نقطة.

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 24 بمسابقة الدوري السعودي، حيث يواجه الاتفاق نظيره الفيحاء بينما يحل الفيصلي ضيفا على ضمك.