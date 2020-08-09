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أخبار العالم

البرلمان العربي: سنشارك في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:50 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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ميس رضا
يُشارك البرلمان العربى بوفد يضم عددًا من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 11 و 12 أغسطس 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

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وبحسب بيان، الأحد، تأتي مشاركة البرلمان العربى فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصًا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعمًا لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019م والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليها، وفي إطار مشاركة البرلمان العربي في متابعة كافة الاستحقاقات بجمهورية مصر العربية ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.


ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.


وسيقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.
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