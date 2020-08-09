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أخبار البلد

سفارة مصر بالكويت تبدأ في تلقي أوراق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:57 ص
سفارة مصر في الكويت
سفارة مصر في الكويت
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أ ش أ
 بدأت اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر السفارة المصرية بمنطقة الصديق بمحافظة حولي الكويتية، الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل.

واطمأن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قبل فتح اللجنة الانتخابية، على توافر كميات كافية من المعقمات اللازمة لتعقيم المظاريف التي ستضم أوراق الاقتراع، قبل بدء التعامل معها، إضافة إلى ارتداء جميع القائمين على لجنة الانتخاب للكمامات الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

ونوه القوني - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - بضرورة إرسال أوراق الاقتراع على لجنة الانتخاب بالسفارة، على العنوان التالي،: (محافظة حولي - منطقة الصديق - قطعة 7 - شارع 702 - فيلا رقم 100 - تليفون 25212615)، وأهمية أن تصل في موعد أقصاه نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر المقبل لجولة الإعادة لإتاحة فرصة أطول لتلقي البريد.

وقد أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، الخميس الماضي، انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي سيتم إجراؤها للمصريين في الخارج خلال يومي 9 و10 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويومي 6 و7 سبتمبر المقبل في حالة الإعادة.
ودعا القوني جميع المصريين المقيمين في الكويت للمشاركة، موضحًا أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي.
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