مركز مركز طلعت حرب يستضيف فرقة بيب باند .. الجمعة المقبلة





ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية مثل sway لدين مارتن ، وC' est La vie للشاب خالد الجزائري وDespacito" لمغني البوب الأمريكي لويس فونسي وغيرها من أشهر المؤلفات والأغاني العالمية بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات العربية منها "سهر الليالي" للرحبانية والسيدة فيروز وأيضًا موسيقي أغنية "التوبة" الشهيرة لعبد الحليم حافظ والتي وزع موسيقاها الموسيقار علي إسماعيل وقد أبرز فيها الآلات النحاسية بكل ما تحمله من جماليات ، "أول مرة تحب يا قلبي" لعبد الحليم حافظ ، أيضًا من ألحان الموسيقار هاني شنودة "علموني عنيك أسافر" التي أشتهر بها النجم محمد منير.





كما تقدم الفرقة بعض الأعمال من الموسيقي الشعبية الفلكلورية ، وأيضا من أعمال المطرب الشعبي أحمد عدوية " مابلاش اللون ده معانا" وغيرها من الأعمال الموسيقية بتوزيعهم الخاص ورؤيتهم الفنية.





جدير بالذكر أن فرقة "بيب باند" تأسست في يونيو 2019 على يد مجموعة من الشباب ، شاركت الفرقة في العديد من المسابقات الدولية منها Sharm's got talent،وحققت الفرقة المركز الأول لعام 2019م ، كما شاركت الفرقة أيضا في الدعاية الخاصة بحملة 100 مليون صحة ، وأيضًا الاحتفال بيوم اليتيم في متحف القوات الجوية ، كما شاركوا أيضا في حفلات مستشفى الأطفال 57357 .



