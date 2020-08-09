AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا أفعل إذا تعرض ابنى للاستغلال الجنسى.. استشاري علاقات أسرية يجيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:57 م
اعتداء جنسي
اعتداء جنسي
Advertisements
لمياء الياسين
أشكال جديدة من الاعتداء الجنسي على الأطفال، برزت بعد جائحة فيروس كورونا، فكيف يمكن للأم أن تتصرف وتحمى طفلها.


أكد الدكتور محمد هانى، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن حماية الطفل من التحرش يجب أن تبدأ من داخل الأسرة، ويجب عدم توجيه اللوم إلى الطفل بأنه السبب دائما فى حدوث تلك الاعتداءات الجنسية بل يكون للأسرة دور أيضا فى حدوث ذلك.

وقال إنه يجب أن تقرب الأم المسافات بينها وبين طفلها والجلوس على الأقل عشر دقائق يوميا والاستماع إلى مشاكل الطفل حتى لا يخشى من أن يحكى لك ما يتعرض له.


وأضاف استشاري الطب النفسي أنه فى حالة تعرض الطفل للاعتداء يجب محاولة طمأنته وأنك سوف تساعدينه فى أخذ حقه ومحاولة إيجاد أنشطة جديدة تساعده على نسيان ما حدث له، وتجاوز تلك المحنة ومساعدته على إيجاد الأنشطة التى يحبها وممارستها حتى يستعيد ثقته بنفسه مرة أخرى.


ولفت أنه يجب تشجيع الطفل على ضرورة الإبلاغ عن أى اعتداء يتعرض له سواء من خلال الإنترنت أو الأعتداء المباشر أثناء تواجده مثلا فى المدرسة أو النادى أو لدى أحد الأقارب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل منزل مهجور..حبس عامل هتك عرض طفل بمدينة السلام

جريمة اعتداء وتحرش بطفل سوري تهز لبنان.. تفاصيل

سنوات الصمت والآلام.. كيف فضحت السوشيال ميديا جرائم التحرش المسكوت عنها؟.. ( ملف خاص)

صوت الأزهر عن التحرش الجنسي: فعله بسبب نوع الملابس تبرير واهم

هويدا دويدار تكتب: «التحرش».. فوضى من نوعٍٍ أخر

سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش.. نائبات يشيدن بالقرار.. واقتراح تخصيص وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بتلقى البلاغات

ترشيحاتنا

الحكومة: بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل

خطأ شائع عند إخراج الزكاة يقلل ثوابها.. أمين الإفتاء يكشف عنه

مش وقت أهلى ولا زمالك.. شوبير يوجه رسالة لـ خالد الغندور بعد مرضه

مش وقت أهلي وزمالك.. أحمد شوبير: خالد الغندور في محنة مرض ويحتاج إلى الدعاء.. شاهد

استدرجها بـ كيس لحمة.. تفاصيل محاولة اغتصاب طفلة في الجيزة

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور