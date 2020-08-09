ماذا أفعل إذا تعرض ابنى للاستغلال الجنسى.. استشاري علاقات أسرية يجيب

أشكال جديدة من الاعتداء الجنسي على الأطفال، برزت بعد جائحة فيروس كورونا، فكيف يمكن للأم أن تتصرف وتحمى طفلها.









أكد الدكتور محمد هانى، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن حماية الطفل من أن حماية الطفل من التحرش يجب أن تبدأ من داخل الأسرة، ويجب عدم توجيه اللوم إلى الطفل بأنه السبب دائما فى حدوث تلك الاعتداءات الجنسية بل يكون للأسرة دور أيضا فى حدوث ذلك.





وقال إنه يجب أن تقرب الأم المسافات بينها وبين طفلها والجلوس على الأقل عشر دقائق يوميا والاستماع إلى مشاكل الطفل حتى لا يخشى من أن يحكى لك ما يتعرض له.









وأضاف استشاري الطب النفسي أنه فى حالة تعرض الطفل لل أنه فى حالة تعرض الطفل لل اعتداء يجب محاولة طمأنته وأنك سوف تساعدينه فى أخذ حقه ومحاولة إيجاد أنشطة جديدة تساعده على نسيان ما حدث له، وتجاوز تلك المحنة ومساعدته على إيجاد الأنشطة التى يحبها وممارستها حتى يستعيد ثقته بنفسه مرة أخرى.



