رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

كان هذا قبل 5 أعوام من انتحارها بسبب هذا الحلم. كانت شابة ينبض قلبها بالأمل والطموح بأن تكون رياضية ناجحة وخطت نحو حلمها بالإنضمام إلى الفريق الوطني الكوري الجنوبي لرياضة السباق الثلاثي،





دخلت "تشوي سوك هيون" الشابة ذات الـ 22 عامًا إلى الفريق بعد أن تم اختيارها، ولكنها وجدت عكس ما تحث عليه أخلاقيات ممارسة الرياضة، بحسب ما نشرت " بي بي سي" البريطانية.





على مدار السنوات الماضية تعرضت "تشوي" للانتهاكات والاعتداءات الجنسية والجسدية على يد طاقم التدريب الخاص بها، حاولت الفتاة العشرينية ان تجد حلًا صعدت شكواها للسلطات ولكن كل هذا كان دون جدوى.

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فقد قوبلت شكوتها بالإهمال، ازداد الضغط النفسي على عاتقها حتى قررت الاستسلام والانتحار الأسبوع الماضي، وقال والديها أن ابنتهما تلقت كل أنواع الإساءة من انتهاكات جنسية وتحرش لفظي والضرب.





وفي مذكرتها دونت "تشوي" أيامها المؤلمة حيث كتبت أنها تقضي أوقات كثيرة في البكاء وإنها ترغب في الموت بسبب المعاملة المهينة التي يتم التعامل به معها "يعاملوني كما لو كنت كلبًا".





ونفت لجنة الألعاب الأولمبية والرياضية أنه تم التعمال بإهمال مع شكوى تشوي،فقد تم تعيين محققة فور تلقّيها شكوى، وأنها تأسف لوقوع مثل هذا الحادث وأنها تسعى لنبذ العنف والاعتداءات الجنسية.





الجدير بالذكر أن "تشوي" ليست الأولى بل سبقها ضحايا كثيرات من اللاعبات بالرياضات المختلفة في كوريا الجنوبية.