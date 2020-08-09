AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيكلة شاملة.. وزير قطاع الأعمال يكشف خطة تشغيل مصانع الغزل والنسيج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:10 م
الدكتور هشام توفيق،
الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك تنسيقا تاما مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة، لتحديد المعدات والآلية الحديثة التي تعمل عليها مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي الجديدة.


وأضاف هشام توفيق، خلال لقائه على قناة "تن"، أن الدولة وهيئتها المعنية بتشغيل مصانع الغزل والنسيج قاموا بوضع خط كاملة لإعادة تشغيل المصانع بإدارة جديدة ومتطورة، موضحًا أنه تم عمل إعادة هيكلة شاملة، لافتًا إلى أن المصانع بها 20% من طاقة وزارة قطاع الأعمال.


وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعمل على دمج 32 شركة للغزل والنسيج بكل خطواته لعمل منظومة كاملة وكبيرة تضم قطاع الغزل وزيادة إنتاجيته، وهذا وفقا لتشريعات ولوائح محددة تطبق على الكل.


وأشار إلى أن الأهم من تلك المنظومة هو تحقيق عائد اقتصادي قوي واستدامة للأرباح، لافتًا إلى أن هناك تدريبا كاملا للعمالة وتغيير بعض الإدارات، فقد تم تغيير 5 إدارات من إجمالي 10 إدارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقام فى المحلة ..وزير قطاع الأعمال يوضح تفاصيل إنشاء اكبر مصنع للغزل بالعالم

وزير قطاع الأعمال: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية

وزير قطاع الأعمال: نمتلك 32 شركة للغزل والنسيج تم دمجها في 9 فقط

وزير قطاع الأعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرا.. فيديو

بعد إعلان الرئيس عن دعم صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. تعرف على خطة قطاع الأعمال لتطوير شركات الغزل

خبير: مصر بدأت عهدا جديدا لتطوير شركات الغزل والنسيج.. والسيسي يعلم المشاكل والحلول

ترشيحاتنا

بعد دخوله في غيبوبة .. أعراض مرض مصطفى حفناوي

بلا رجعة.. الكويت ترحل 100 ألف مقيم

بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

احذر أفراح كورونا.. الأمن ضبط صاحب القاعة وصرف العروسين والمعازيم بمنيا القمح

قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا في إيران.. وتصريح صادم من روحاني بشأن تفشي الفيروس

لمدة شهر .. الجزار: فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور