صنع في مصر.. وزيرة الصناعة: العمل على دمج شركات الغزل والنسيج وإعادة هيكلتها

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي تدعو للفخر لأنه تم تنفيذها بأحدث الوسائل التكنولوجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.









وأضافت الدكتورة نيفين جامع، خلال حوارها على قناة "تن"، أن وزير قطاع الأعمال قام بجمع الشركات المختلفة في هذا المجال والعمل على دمجها وهيكلة تلك الشركات والاستفادة من خبراتهم.









وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية شاملة لإعادة تشغيل تلك المصانع وهناك أكثر من وزارة تعمل على تلك الاستراتيجية ومنها وزارة الزراعة وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وغيرها لتطوير صناعة الغزل والنسيج.







