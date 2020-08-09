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الذهب الأبيض راجع بقوة.. الزراعة: مصنع الغزل والنسيج يعيد للقطن المصري مكانته وعظمته

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:16 م
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
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فرح علاء الخولي
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة حاليا تعمل بكامل مؤسساتها في نطاق واحد، لتحقيق أقصى درجة من الاستفادة لدعم الاقتصاد المصري والمواطن.


وأضاف السيد القصير، خلال لقائه على قناة "تن"، أن افتتاح مصنع الغزل والنسيج صرح يعيد للقطن المصري مكانته وعظمته كما كانت في الماضي، موضحا أن تلك المصانع تستخدم أحدث التكنولوجيات وآليات العمل الحديثة في هذا المجال.


وأوضح أن المصانع بها أكثر من خط إنتاج سواء للقطن القصير أو الطويل التيلة، وتابع: "إحنا راجعين تاني بالقطن المصري بقوة"، مشيرًا إلى أن هذه النعمة التي تنعم بها الأراضي المصرية لها فائدة كبيرة في رفع القيمة المضافة للقطن عندما يحول إلى نسيج وقطع مصنعة.


وأكد أن هذه المصانع سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على عودة كل الصناعات المميزة والتي اندثرت قبل ذلك مع تشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع في الرقعة الزراعية.

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