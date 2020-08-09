الأربعاء المقبل.. مركز الثقافة السينمائية يعرض 4 أفلام

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ٤ أفلام للسينما المستقلة فى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ١٢ أغسطس الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف - القاهرة .





حيث يعرض المركز الفيلم التسجيلى "صدى صوت" للمخرجة رنا هاشم، والفيلم التسجيلي "حصالة" إخراج وجدى راشد والبطولة للفنانين "معتز السويفى وعايدة عبد العزيز"، والفيلم الروائى القصير "إن عاش" للمخرج محمد عبد الكافى والبطولة للفنانين "حمادة بركات ومحمد يونس"، والفيلم التسجيلى "القرار" إخراج طارق الحايس .





ويحرص مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد السينمائى مجدى الشحرى، مدير عام المركز، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، ويوجه دعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لمشاهدة الأفلام .