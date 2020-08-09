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أخبار العالم

دميانوس قطار يعلن استقالته.. وزير البيئة اللبناني ينضم لـ منال عبد الصمد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:41 م
دميانوس قطار
دميانوس قطار
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام لبنانية بقيام وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار بتقديم استقالته قبل قليل، محتجًا على الأوضاع الصعبة التي ضربت لبنان، بعد انفجار المرفأ الرهيب.

وسبق وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بوجود مشاورات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وعدد من الوزراء حول إمكانية تقديم استقالة جماعية.

ويأتي ذلك، بعدما توجه عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي لتقديم استقالاتهم، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من حكومة حسان دياب، لتكون بذلك أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه على خلفية انفجار بيروت.
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