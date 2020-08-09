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فن

أحمد صيام ينعى بكلمات مؤثرة الفنان إبراهيم الشرقاوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:52 م
ابراهيم الشرقاوى
ابراهيم الشرقاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد صيام تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن رحيل الفنان ابراهيم الشرقاوى وذلك عن عمر يناهز 72 عاما.

وقال احمد صيام: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة يا ابراهيم.

وقدم الفنان ابراهيم الشرقاوى العديد من الاعمال الفنية حيث شارك في فترة الثمانينات من القرن العشرين، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات ومن أبرز أعماله (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى). 

التحق إبراهيم الشرقاوي فور تخرجه وإنهاء فترة تجنيده بفرقة "المسرح القومي"، وشارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلي"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلي موهبته.
أحمد صيام ينعى بكلمات مؤثرة الفنان إبراهيم الشرقاوي
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