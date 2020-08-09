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أخبار العالم

بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا.. الأردن يتهيأ لتفعيل أمر الدفاع رقم 11

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:42 م
اصابات جديدة بكورونا
اصابات جديدة بكورونا في الأردن
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة الأردنية اليوم، الأحد، عن نيتها في الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 خلال الأسبوع الجاري بعد تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد.  

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 داخل البلد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خمسة منهم لحالات محلية وحالة واحدة لوافد من خارج البلاد.

وذكرت الصحة الأردنية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن بلغ 1252 حالة.

وأكدت الوزارة الأردنية أن الوضع الوبائي الحالي في المملكة الأردنية الهاشمية اصبح في مستوى معتدل الخطورة.

ويُشار إلى أن أمر الدفاع يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر..

وحثت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك.".

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