إتيكيت قيادة السيارات للسيدات

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من قواعد الاتيكيت التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها اتيكيت قيادة السيارات للسيدات من حيث القيادة وطريقة التعامل.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز قواعد الإتيكيت أثناء القيادة للسيدات تعرفي عليها.





1- الحفاظ على الهدوء أثناء القيادة، وعدم التلفظ بالألفاظ البذيئة أثناء التعرض لأي مضايقات.





2- عدم العناد مع السيارات الأخرى أثناء السير.





3- احرصي على عدم استفزاز الغير أثناء القيادة من خلال السير في الجهة اليسرى من الطريق بسرعة فائقة.





4- أثناء القيادة ليلًا، احرصي على عدم فتح وتشغيل الإضاءة في مرآة سيارات غيرك حتى لا يتعرض للإزعاج بصورة ملفتة.





5- الالتزام بخط السير وترك مسافة كافية بينك وبين غيرك.





6-من أهم قواعد الاتيكيت، السير بطريقة منتظمة من خلال اتباع إشارات المرور.









7-الالتزام بالاصطفاف في الأماكن المناسبة، وعدم مضايقة الغير اثناء القيادة والاصطفاف في أماكن ذو الاحتياجات الخاصة.





8- الحرص على التروي والهدوء اثناء التعرض لحوادث السير المفاجئة.



