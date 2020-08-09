العلمية لمكافحة كورونا: ظهور لقاح لعلاج الفيروس خلال أسابيع ..فيديو

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، إننا نتوقع ظهور نتائج لـ لقاح يعالج الفيروس خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والوقائية هي وسيلتنا للحماية من التعرض للإصابة خلال هذه الفترة.





وتابع حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "هناك لقاحات دخلت في مرحلة التجارب السريرية الثالثة، والتي تمت على متطوعين من البشر، مضيفًا: "منتظرين النتائج ونحن مشاركين ومتابعين لهذه الدراسات بقوة ونتمنى منتاخرش".





ولفت إلى أن فيروس كورونا مازال موجودا وكل ما تم هو السيطرة على المرض من خلال إجراءات احترازية.





ونوه إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبير في فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية العامة".