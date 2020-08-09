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محافظات

الوادي الجديد: تخصيص شقة لأم الشهيد محمد عبد السلام وإعادة اسمه على الشارع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:15 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
قرر المجلس التنفيذى لمحافظة  الوادي الجديد، فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخصيص وحدة سكنية مجانا بمقر إسكان الوحدات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة لصالح السيدة نادية غريب الخضرجى باسمها شخصيا، وذلك نظرا لظروفها.

كما وجه المحافظ، بإعادة اسم نجلها الشهيد محمد عبد السلام أول من استشهدوا من أبناء المحافظة على خط بارليف فى ملحمة أكتوبر المجيدة على رأس الشارع الواصل بين كلية التربية ومفارق ميدان العدل، بدلا من شارع الأمل وفتح تحقيق فى سبب تغيير الاسم.
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يذكر ان السيدة نادية الخضرجى أقدم حكيمة وتومارجية بالوادى الجديد وعمرها 100 عام والتى تعانى من ظروف صحية سيئة وتعيش فى منزل قديم من مساكن السكة الحديد التى أنشئت فى العصر الملكى وتتضرر من سوء حالة المسكن .

وتعيش  حاليا السيده  ناديه الخضرجي  حالة نفسية سيئة من عام 1988 بسبب عدم تكريمها كأم لاول شهيد بالمحافظة وكذلك بعد تغيير اسم الشارع الذى  كان يجمل اسم نجلها.

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