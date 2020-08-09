تشكيل الأهلي .. جيرالدو ومروان يقودان الهجوم .. وديانج والسولية في المنتصف

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إنبي، التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة؛ والمؤجلة من الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن.
وعلى دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعلي لطفي ومحمد فخري وأحمد فتحي وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد ووليد سليمان وحمدي فتحي.