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رياضة

تشكيل الأهلي .. جيرالدو ومروان يقودان الهجوم .. وديانج والسولية في المنتصف

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:14 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة إنبي، التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة؛ والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏


حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني.‏
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – جيرالدو.‏
خط الهجوم: مروان محسن.‏


وعلى دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعلي لطفي ومحمد فخري وأحمد فتحي وأليو بادجي ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد ووليد سليمان وحمدي فتحي.‏
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