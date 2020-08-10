الإفتاء: التوبة من عمل تاتو الحواجب يكون في هذه الحالة





وأجاب "شلبي"، قائلًا: أن تاتو الحواجب نوعين: نوع تحت الجلد ومنه يخرج دم لأنهم يقوموا بغزر الابرة فى الجلد مما يؤدي الى خروج دم وهذا وشم، والوشم حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ..)).





وأوضح أن هذا النوع حرام وحتى ترتفع هذه الحرمة فعليكِ أن تتوبي لله تعالى وتعزمي على ألا تفعلي هذا مرة اخرى وتحاولى ان تزيله اذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن إزالته فيبقي الوضع على ما هو عليه.





وتابع قائلًا: وهناك نوع أخر وهو المايكروبيلدنج أو الغزر فى الطبقة الاولى من طبقات الجلد فإن كانت لا تختلط الأصباغ بالدم فهذا جائز وليس وشمًا.





وأشار الى أن التوبة من عمل تاتو الحواجب يكون فى حالة خروج دم واختلاط الاصباغ بالدم فى الطبقة الاولى او فى اى طبقة من طبقات الجلد.









هل يجوز رسم الحاجب.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع