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فن

كل نفسك بنفسك.. محمد رمضان يثير الجدل ببسكويت مطبوع عليه صورته.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم محمد رمضان فيديو جديد له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر رمضان وهو بأكل بسكويت مطبوع عليه صورته ،وكتب معلقًا على الفيديو :"كل نفسك بنفسك "

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته بوم بوم إلي 137 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان صورة لفيديو كليب بوم بوم وعلق قائلا : "أغنية بوم بوم 137 مليون مشاهدة".  

وكان محمد رمضان قد طرح قبل أيام، كليب أغنيته الجديدة «القمر»، إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".
يذكر أن محمد رمضان قام بتوقيع عقود عمل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد النجاحات التي حققها فى مجال الغناء خلال الفترة الماضية.
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