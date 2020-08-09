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محافظات

محافظ المنيا يبحث توفير فرص عمل للعائدين من الخارج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:42 م
اجتماع اللواء أسامة
اجتماع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعًا موسعا، لبحث توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بمختلف المجالات (الصناعية والزراعية والتجارية) للعمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

 

وأكد المحافظ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على استيعاب العمالة العائدة من الخارج، كما تم تدشين مبادرة " نورت بلدك " بمشاركة وزارة التنمية المحلية والهجرة والتجارة والصناعة لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج.


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وأضاف المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، فقد تم الأسبوع الماضي عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وشارك به وزراء الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة ومحافظي 9 محافظات منهم المنيا.


وأكد المحافظ، على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة.


واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من الفرص التي تم اتاحتها من خلال القطاع الخاص بالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة، بحضور، ممثلي كل من الغرفة التجارية، جهاز تنمية المشروعات، برنامج مشروعك، جهاز تشغيل شباب الخريجين، إدارة بناء وتنمية القرية، إدارة الاستثمار بالمحافظة، مديرية القوى العاملة، جهاز المنطقة الصناعية.


وناقش المحافظ إنشاء نافذة واحدة لعرض فرص العمل المتوفرة والتي سوف يتم اتاحتها تسهيلًا على راغبي العمل بدلًا من تعدد الجهات.

 

وكلف المحافظ لجنة من مديري الادارات المعنية بالمحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية والقوى العاملة للإعداد والتجهيز لملتقى تشغيل شباب الخريجين، ليتم من خلاله عرض كافة فرص العمل المتوفرة بالمصانع والشركات بالمحافظة.

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