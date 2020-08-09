نجيب ميقاتي: 253 مليون يورو ليست على قدر أزمة لبنان.. والاستقالات تتوالى في الحكومة

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه تابع بشغف مؤتمر دعم لبنان، مشيرا إلى أن الرقم المعلن بـ 253 مليون يورو لم يكن على قدر الحجم المطلوب لأن الأزمة والحادثة كبيرة جدا.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلطات الجمركية رفضت استقبال شحنة المتفجرات وقت أن كان رئيسا للحكومة للبنانية، مؤكدا أن الشحنة ظلت عالقة بالبحر حتى شكلت الحكومة الجديدة التي جاءت بعده ووافقت على إدخال الشحنة وتفريغها في المرفأ.





وأردف: «لا أعرف كيف وصلت شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، فإن السلطة المسئولة عن ميناء بيروت هي من تسيطر عليه، لكن في الواقع «نعلم ضعف الحكومة في الوقت الحالي وحالة الوهن في إدارة بعض المنشآت»





ولفت إلى أن لبنان وادي وليس جبل، والوادي يشرب مياه الجبال المحيطة، ولبنان له مصالح مع دول كثيرة بالمنطقة، ولبنان ينأي بنفسه عن أي خلاف في المنطقة.





وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه يؤيد الانفتاح الدولي لمساعدة الشعب اللبناني المنكوب، مشيرا إلى أنه طلب من وزراء اللبنانين السابقين الاستعانة بلجنة تحقيق عربية ودولية لمعرفة المسئول عن انفجار المرفأ.





وأشار إلى أن الوضع صعب جدا في لبنان، والاستقالات تتوالى في الحكومة اللبنانية.