AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجيب ميقاتي: 253 مليون يورو ليست على قدر أزمة لبنان.. والاستقالات تتوالى في الحكومة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:34 م
نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
Advertisements
حمزة شعيب
قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه تابع بشغف مؤتمر دعم لبنان، مشيرا إلى أن الرقم المعلن بـ 253 مليون يورو لم يكن على قدر الحجم المطلوب لأن الأزمة والحادثة كبيرة جدا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلطات الجمركية رفضت استقبال شحنة المتفجرات وقت أن كان رئيسا للحكومة للبنانية، مؤكدا أن الشحنة ظلت عالقة بالبحر حتى شكلت الحكومة الجديدة التي جاءت بعده ووافقت على إدخال الشحنة وتفريغها في المرفأ.

وأردف: «لا أعرف كيف وصلت شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، فإن السلطة المسئولة عن ميناء بيروت هي من تسيطر عليه، لكن في الواقع «نعلم ضعف الحكومة في الوقت الحالي وحالة الوهن في إدارة بعض المنشآت»

ولفت إلى أن لبنان وادي وليس جبل، والوادي يشرب مياه الجبال المحيطة، ولبنان له مصالح مع دول كثيرة بالمنطقة، ولبنان ينأي بنفسه عن أي خلاف في المنطقة.

وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه يؤيد الانفتاح الدولي لمساعدة الشعب اللبناني المنكوب،  مشيرا إلى أنه طلب من وزراء اللبنانين السابقين الاستعانة بلجنة تحقيق عربية ودولية لمعرفة المسئول عن انفجار المرفأ.

وأشار إلى أن الوضع صعب جدا في لبنان، والاستقالات تتوالى في الحكومة اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسوس.. قصة سفينة حملت الموت إلى مرفأ بيروت قبل 6 سنوات ثم غرقت

القصة الكاملة لشحنة الموت في لبنان.. حظ عاثر أوصل السفينة المشؤومة إلى مرفأ بيروت

احتجاجا على أداء السلطة.. استقالة سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون

مطالبا بلجنة تحقيق دولية .. رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير المرفأ

كل الطرق تؤدي إلى حزب الله.. تزايد الاتهامات لمليشيات حسن نصر الله بالوقوف وراء كارثة انفجار مرفأ بيروت.. نجل الحريري يؤكد: الحزب هو المسئول عن الميناء.. والسوشيال ميديا تحاكم إسرائيل

انفجار مرفأ بيروت.. تزايد الاتهامات لحزب الله لتورطه في الكارثة

ترشيحاتنا

بإطلالة جديدة .. مجوهرات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

وفاة بطل الحرافيش .. إبراهيم الشرقاوي.. عاش مأساة في حياته أبعدته عن التمثيل

قوى خارجية مدفوعة.. "دفاع النواب" تكشف سبب تعنت إثيوبيا في قضية سد النهضة

مفاجآة من العيار الثقيل.. الكمامة ذات الفلتر خطيرة وتنقل كورونا

صور تدمي القلب.. طفلة بـ عمر عامين تعيش بأمعاء خارج جسدها

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

بالأسود اللامع.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة سوارية.. شاهد

خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر