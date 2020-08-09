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توك شو

مادلين طبر تدخل في حالة بكاء هستيري على الهواء.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:39 م
الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر
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اسراء صبري
دخلت الفنانة مادلين طبر خلال حلقة برنامج "حلوة يا دنيا" في حالة بكاء هستيري بسبب انفجار بيروت الأخير.

وقالت خلال حلقة البرنامج، إن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها بقوة على وسائل الإعلام العالمية والمحلية والمصرية، متابعة:" مفيش حد في مصر مقدمش ليا واجب العزاء".

وتابعت:" سامحوني الإنفجار الأخير كان صعب للغاية الإنفجار دمر نصف بيروت، وعقبت: وكالات الأنباء اعتبرت إنفجار بيروت ثاني إنفجار بعد انفجار هيروشيما".

وواصلت قائلة: نصف الضغط الناتج من الإنفجار خرج للبحر، وفي حالة عدم خروجه للبحر لكانت لبنان تدمرت بالكامل.

وأضافت "لدينا أكثر من 300 ألف بني أدم في الشارع بالإضافة إلى الأشلاء والناس اللي موجودة تحت الأنقاض حتى الآن"، لافتة إلى أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب هذا القدر من المصابين والوفيات.

وأوضحت أن مصر كالعادة أول الدول التي توجهت بالدعم والمسانده إلى لبنان، متابعة: "لبنان تحتاج إلى معجزة لبنان تحتاج إلى مخلص زي السيسي.
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