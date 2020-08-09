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أخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: وزير الداخلية يتجه للاستقالة غدا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في نبأ عاجل لها أن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، يعتزم تقديم استقالته من حكومة حسان دياب غدًا  وسط سخط شعبي عارم على خليفة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. 

يأتي ذلك  وسط عدة استقالات لمسئولين منها وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، الذي استقال بعد ساعات قليلة من استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد التى اكدت أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال". 

وانتهى منذ ساعات  الاجتماع بين رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، حيث أكد البيان الختامي للاجتماع أن الحكومة مستمرة في أعمالها.  

وتواجه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، اتهامات بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية ومساعدات مالية.
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