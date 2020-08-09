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رياضة

شاهد.. ذكريات بنات سلة الأهلي مع الثانوية العامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشرت قناة الأهلي مقطع فيديو لنجمات لعبة كرة السلة بالنادي، للحديث عن ذكرياتهم مع نتيجة الثانوية العامة.

يذكر أن نتيجة الثانوية العامة قد تم اعتمادها الأسبوع الماضي.

وقالت دينا عمرو لاعبة الفريق الأول بكرة السلة بالنادي الأهلي "ذكرياتي لم تكن جيدة مع الثانوية العامة، تلقيت خبر النتيجة وأنا مع منتخب الناشئات في بطولة العالم بتشيلي.. دخلت جامعة القاهرة لمدة عام لكنني حولت بعدها لإحدى الجامعات الخاصة".

أما ثريا محمد فقالت "كانت الثانوية العامة بنظام السنتين، في السنة الثانية حصلت على مجموع أعلى من 90%، لكن في السنة الثالثة كان مجموعي أقل، فلم أكن أعرف كيف أخبرهم بذلك، ودخلت بعد ذلك جامعة خاصة".

وأضافت "مبروك لكل من وُفق في الثانوية العامة، أما من لم يُوفق فهي ليست نهاية المشوار، وربما يكون حظه أفضل في شيء آخر".
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