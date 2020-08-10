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برلمان

برلماني: مشاركة جموع المصريين في انتخابات الشيوخ واجب وطني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:01 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
دعا النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، جموع المواطنين المصريين للمشاركة في العرس الانتخابي الجديد، ممثلا في انتخابات مجلس الشيوخ. قائلا إنها واجب وطني على الجميع. وتأتي لاستكمال لتجربة النيابية الوطنية الناجحة في عصر السيسي.

وأشار، في تصريح له، أن إشراف القضاء على كافة تفاصيل العملية الانتخابية، يؤكد نزاهتها وشفافيتها كما هو معهود طيلة السنوات الماضية. كما أن هناك متابعة إعلامية وحقوقية واسعة لفعاليات الانتخابات.

 وشدد معتز محمود، أن انتخبات مجلس الشيوخ تأتي في توقيتها تماما. وتؤكد على دور وأهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان تعمل على تعزيز التشريعات المنظورة أمام مجلس النواب، وتقديم درسات وافية لها.

وأضاف معتز محمود، أن الانتخابات جولة جديدة في مضمار الديمقراطية المصرية يتابعها العالم بفخر شديد على ما يتم في مصر من إنجازات وتقدم.
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