حبس 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين فى واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نجحت في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





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وكشفت التحريات الأولية، أن وراء سرقة الفيلا ٣ متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات.





وأجرى فريق بحث من مباحث قسم ثالث أكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، كما تولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.





وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا ملك ابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.



