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فن

باسم ياخور ينفي تعرضه لحادث ويطمئن جمهوره

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 م
باسم ياخور
باسم ياخور
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محمد بدران

نشر  الفنان السورى باسم ياخور صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، نافيا ما تردد منذ ساعات عن إصابته في حادث مروري.


وكتب باسم ياخور قائلًا "أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضي والحاقدين الله يشفيهم فبركوا شائعة تعرضي لحادث شكرا لكل اهتمامكم ومحبتكم ايها الرائع".


وكان الفنان السورى باسم ياخور جسد في عام 2006 شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وحقق المسلسل وقتها نجاحًا كبيرًا، واستطاع ياخور أن يجسد الدور بطريقة احترافية، وأثبت أنه قادر على تجسيد الشخصيات التاريخية وليس الكوميديا فقط.


وشارك الفنان باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".


ولم يقدم للسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.


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