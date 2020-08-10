المعلم الباكي.. حكاية النيجيري أكينديل الذي جنى الملايين من بكائه

عندما ضرب فيروس كورونا إفريقيا، كانت الآثار مدمرة، لكن بعض الناس تعرضوا للسحق أكثر من غيرهم، حيث أثرت عليهم تداعيات الفيروس حتى وصلوا إلى الفقر ومرحلة طلب المساعدة.





كان على رأس المتضررين معلمو المدارس الخاصة، الذين يشكلون عددًا كبيرًا من القوى العاملة في مجال التعليم، والذين تأثروا من إغلاق المدارس نظرًا لعدم توفر شبكة أمان لديهم وفي معظم الحالات لا يوجد تاريخ محدد للعودة أيضًا.





تحول الكثيرون إلى الزراعة والتنظيف والبيع في الشوارع في هذه الأثناء، وعندما زاد السوء، قام الكثيرين بالبكاء ومن بينهم المعلم النيجيري أكينديل القاطن في العاصمة النيجيرية أبوجا.





شعر المعلمون بالأمل والحماس في يوليو عندما قالت الحكومة النيجيرية إنها ستسمح بإعادة فتح المدارس للامتحانات، ولكن عندما تم عكس هذا القرار، أصبح الألم شديدًا.





استقبل أكينديل المتزوج ولديه ثلاثة أطفال دون الثامنة من العمر، قرار استمرار الغلق بحالة من الصدمة، قبل أن تنهمر الدموع على وجهه ، لتخفف عنه زوجته بقولها: "لا تبكي، لا بأس، سننجح بطريقة ما".





لم يكن المعلم النيجيري يفكر في نفسه فقط بل كان يفكر في العديد من المعلمين الذين ليس لديهم ما يطعمون أسرهم، خاصة وأنه في كثير من الحالات، يكون كل من الزوج والزوجة مدرسين، وهذا هو دخل الأسرة بالكامل إلى أجل غير مسمى.





لم يقدر أكينديل على تحمل أعبائه وأعباء المعلمين الآخرين، لذلك التفت إلى هاتفه المحمول وصب حزنه وبكائه في فيديو، شاهده صديق له وحثه على نشره على الإنترنت، حيث انتشر الأمر بشكل كبير مما أكسبه لقب "المعلم الباكي".





أطلقت الصحفية النيجيرية لارا وايز حملة على فيسبوك للعثور على المعلم الباكي وحثته على نشر مقطع ثان يحتوي على تفاصيل حسابه، حيث تدفقت التبرعات من جميع أنحاء العالم.





بعد أن غمره الكرم وتدفقت الاموال إلى حسابه، قرر أكينديل إعادة توجيه أكثر من 1.2 مليون نايرا (3100 دولار) إلى عشرات المعلمين المحتاجين.





وبالفعل بدأ في البحث عن المعلمين الذين يعانون، وتم التواصل مع أكثر من 200 معلم، قدم ​​لهم ما يكفي من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والمكرونة، كما وضع بعض المال في مظاريف وأعطاهم إياه.





كان فيسبوك مليئًا بالتعليقات التي تشيد بالمدرس الباكي بينما تنتقد الحكومة لتجاهلها محنة معلمي المدارس الخاصة.





وقال أحد النيجيريين: "عار على السياسيين الذين يأكلون هذا البلد جافًا.. إذا كان الرجل الذي ينال نعمة من الله قادرًا على فعل كل هذا، يجب على كل هؤلاء السياسيين والمسئولين، دفن وجوههم في الخزي ".



