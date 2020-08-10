حكايات من زمن فات.. قصة تسبب هند رستم في طلاق حسن الإمام من زوجته

كثيرة هي الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الفنانة الراحلة هند رستم حيث نستعرض فى هذا التقرير قصة تسبب هند رستم فى طلاق المخرج حسن إمام من زوجته .





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لم تنس يومًا هند رستم فضل المخرج حسن الإمام عليها، ولكن بعيدًا عن التمثيل والإخراج، حاوط الثنائي العديد من الشائعات عن قصة حبهما، وأخذت الصحف والمجلات تتنبأ بوقوع الزواج، وكان هذا سببًا فى طلب السيدة نعمت الحديدي الطلاق من حسن الإمام.

رغم محاولات هند رستم التأكيد لها أن ما يجمعهما هو فقط علاقة زمالة وعمل وليس أكثر، إلا أن تلك الزوجة كانت الغيرة قد أشعلت قلبها، وبالفعل وقع الطلاق فى عام 1956 -وفق ما نشرته مجلة روزاليوسف حينها- وربما وقتها لم يصدق أحد نفى هند رستم تلك الشائعة، لكنها كتبت عن ذلك فى مذكراتها قائلة: «أما شائعة الحب بيني وبين حسن الإمام، فهي من الأمور السخيفة التي أشاعوها عني، فالرجل أحبه كأستاذ ومعلم، وكانت علاقتي به في إطار العمل، ثم كيف أحب رجلا كان يصطحب زوجته وأولاده إلى بلاتوهات التصوير في كل أفلامه".