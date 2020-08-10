نائب محافظ القاهرة: وضع اللمسات الأخيرة لتطوير كوبري المانسترلي.. صور

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية والتى تجرى على قدم وساق لتنفيذ بروتوكول تطوير كوبرى المانسترلى بنطاق حى مصر القديمة.





جاء ذلك فى إطار خطة المنطقة الجنوبية لإعادة احياء التراث الحضاري للعاصمة برفقة المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس اشرف البكري مدير المجموعة الهندسية بالبنك الأهلي، والمهندس مصطفي نعمان ممثلا عن المهندس حسين صبور استشاري المشروع، وعمرو فايد عضو مجلس ادارة الشركة القائمة بالتنفيذ والمهندس اسامة محمد رئيس مجلس ادارة الشركة استشاري اعمال اللاند سكيب.



وتابعت نائب المحافظ اعمال تطوير كوبري المانسترلي بكورنيش النيل بمصر القديمة والمنطقة المحيطة به وذلك لوضع اللمسات الاخيرة لاعمال التطوير تمهيدا للافتتاح الرئاسي المزمع لمسار المومياوات الملكية.





وقد أثنت نائب المحافظ علي الاعمال الجارية واعربت عن سعادتها بمشاركة صرح كبير مثل البنك الاهلي المصري بتكاليف اعمال رفع الكفاءة.





يذكر انه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الاهلي المصري ومحافظة القاهرة على ان يقوم البنك باعمال رفع كفاءة و تطوير واضاءة كوبري المانسترلي وفقا للاصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت اشراف الجهاز ذاته من خلال الحي المختص "حى مصر القديمة"



ياتي هذا تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سوف يكون لها عائد في تطوير السياحة الداخليه والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.



وأكدت نائب المحافظ ان الاهتمام بتطوير تلك الاماكن ذات القيمة التاريخية لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ياتي فى اطار المبادرة القومية التي اطلقها رئيس الجمهوريه لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.